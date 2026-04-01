مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد خنثی‌ می‌شود

روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان اعلام کرد: عملیات خنثی سازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد انجام می‌شود بنابراین مردم در صورت شنیده شدن صدای انفجار، نگران نباشند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه لرستان در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجر کردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد اطراف پادگان شهید بهشتی خواهند کرد.

این عملیات به‌منظور رفع خطر این مهمات، امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین تا عصر انجام می‌شود.

به‌علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت، که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملا تحت کنترل است.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
