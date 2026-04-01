به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه لرستان در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجر کردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده کمربندی خرم‌آباد اطراف پادگان شهید بهشتی خواهند کرد.

این عملیات به‌منظور رفع خطر این مهمات، امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین تا عصر انجام می‌شود.

به‌علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت، که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملا تحت کنترل است.

