آسیب به ۲ هزار و ۸۷۵ واحد مسکونی در البرز / ۳۸ غیرنظامی شهید شدند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز در روز چهارشنبه " قدرت الله سیف " با اعلام تخریب کامل ۸۰ واحد مسکونی و تجاری در حملات اخیر، از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای خدماتی مانند برق، آب و اورژانس، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان در سالی که آن را «سال ویژه» خواند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های برق در فردیس در روزهای ابتدایی جنگ، از تلاشهای موثر همکاران در صنعت برق قدردانی کرد و گفت: برق منطقه با تلاش خود در مدت میانگین سه ساعت، برق پایدار را به شبکه بازگرداندند و این تلاش‌ها مجاهدانه و در همه عرصه‌ها در جریان است.

سیف در خصوص خسارات وارد شده به نقاط مسکونی و نحوه پیگیری مردم، افزود: در مجموع ۸۰ واحد مسکونی و تجاری به صورت صددرصد تخریب شده‌اند که از این تعداد، ۶۷ واحد کاملا مسکونی هستند و مابقی مغازه یا کارگاه تجاری هستند.

وی یادآور شد: وظیفه ارزیابی خسارات سازه‌ها و بناها، مطابق ابلاغیه وزارت کشور و بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه، به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده است.

سیف گفت: خسارات جزئی (نظیر شکستن شیشه) بلافاصله پس از هر حادثه، نماینده فرماندار در شهرستان مربوطه مستقر می‌شود تا اینگونه خسارات را که ناشی از موج انفجار است، ارزیابی و پیگیری کند و تاکنون نیز این روند انجام شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته، جابجایی ضروری انجام، برآورد خسارت صورت و در مواردی با ارائه فاکتور، مبالغ پرداخت می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز بیان داشت: برای واحدهایی که به طور کامل تخریب شده‌اند، موضوع اسکان جایگزین و بازسازی بنا در دستور کار قرار دارد.

وی در حملات اخیر، از نقش بی‌بدیل «مدیریت محله‌محوری» در سازماندهی خودجوش مردم برای رفع خسارات و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تقدیر کرد و گفت: این هویت تاریخی و مذهبی مشترک است که انقلاب را شکست‌ناپذیر کرده است.

سیف با تشریح تمهیدات اسکان موقت برای آسیب دیدگان ادامه داد: شهرداری کرج و برخی شهرستان‌ها با در اختیار قرار دادن مسکن به صورت رهن، یا استفاده از اماکن رفاهی دستگاه‌های اجرایی، این نیاز را مرتفع ساخته‌اند. با تدبیر استاندار و جلسات مستمر، تمام امکانات در اختیار ستاد جنگ قرار گرفته و تاکنون کسی معطلی نداشته است.

وی با تاثر از تلفات انسانی غیرنظامی افزود: متاسفانه ۳۸ نفر از هموطنانمان که در اماکن غیرنظامی بودند، شهید شده‌اند که از این تعداد، ۱۰ نفر بانوان و سه نفر کودکان هستند.

سیف در زمینه نقش محوری محلات، به تشریح این الگوی مدیریتی پرداخت و گفت: استان البرز مبدع بحث «محله‌محوری» در ابتدای دولت بود که به عنوان الگویی ملی مطرح شد. هسته اصلی آن، مدیریت مشکلات توسط خود مردم در محله، با شناسایی ظرفیت‌ها و حل مسائل به صورت جمعی است.

وی با اشاره به عملکرد این الگو در شرایط جنگی گفت: اکنون این کمیته‌های محلی فعال‌تر از قبل شده‌اند. نمونه عینی آن، خنثی‌سازی فراخوان‌های معاندین در چهارشنبه‌سوری با حضور خود مردم در محلات بود. در استان ما ۴۰۰ مسجد به کانون این مدیریت تبدیل شده‌اند.

سیف به نحوه عملکرد این شبکه مردمی در رفع خسارات جنگ پرداخت و گفت: در همین بحران، تخصص‌ها در محله شناسایی شد. برخی در تعمیر شیشه‌های شکسته، برخی در دیوارچینی و نقاشی آسیب‌ها مشارکت کردند. آشپزخانه‌های محلی در مساجد برای تهیه غذا فعال شدند و حتی تولید محتوا و اطلاع‌رسانی را خود مردم بر عهده گرفتند. این حضور داوطلبانه و خودجوش، بزرگ‌ترین پشتوانه ما است.

۱۳۰ واحد صنعتی در البرز آسیب دیده‌اند، اما تولید با انگیزه‌ای مضاعف ادامه دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اعلام آسیب‌دیدگی حدود ۱۳۰ واحد صنعتی استان در حملات اخیر، تاکید کرد: این خسارات مانع حرکت تولید کشور نخواهد شد و تولیدگران با انگیزه‌ای بیشتر از گذشته در حال تلاش هستند.

وی افزود: این واحدها یا مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند یا خسارت غیرمستقیم دیدند.

سیف تاکید کرد: این موضوع‌ها نمی‌تواند مانع از حرکت این کشور و مانع از حرکت تولید بشود. تولیدگران، اقتصاددانان و کارگران ما در همه حوزه‌ها، انگیزه‌هاشان بیشتر از قبل است. ما مطمئنیم که بیشتر از گذشته تلاش خواهند کرد.

مدیریت ۲ بحران سوخت؛ از هیجان جنگ تا اصابت به انبار نفت

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره افزایش مراجعه به پمپ‌های بنزین در دو مقطع آغاز جنگ و پس از اصابت به انبار نفت استان،گفت: مراجعه اول، ناشی از هیجان طبیعی شروع جنگ بود. خدا را شکر با عرضه بیش از یک میلیون لیتر بنزین نسبت به روزهای عادی، این موضوع در همان ۲۴ ساعت اول مدیریت شد.

وی افزود: پس از اصابت به انبار نفت، اگرچه آسیب بزرگی به ذخایر ما وارد آمد، اما بر اساس پیش‌بینی‌های پدافند غیرعامل، استان‌های معینی برای سوخت‌رسانی به استان‌های آسیب‌دیده تعیین شده بودند. همکاران زحمت‌کش ما در استان‌های مجاور، با از خودگذشتگی و در ایام تعطیل نوروز، با تانکرهای سوخت‌رسان به میدان آمدند و بلافاصله مشکل را برطرف کردند.

سیف ، از مردم خواست اکنون که یک ماه از جنگ گذشته، انتظار داریم آن هیجان اولیه مدیریت شود و شاهد صف‌های طولانی نباشیم.

وی تاکید کرد: با این حال، اگر اتفاق مشابهی رخ دهد، تمام تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و به لطف خدا مشکل خاصی نخواهیم داشت.

سیف یادآور شد: اگرچه در روزهای اول شاهد صف‌های طولانی نان بودیم، اما با تدابیر پدافندی مانند دو شیفت کردن برخی نانوایی‌ها و وارد کردن نانوایان سیار به چرخه تأمین، توانستیم این مشکل را در همان یکی دو روز اول پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام/