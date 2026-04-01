حریق یک واحد تجاری در کرج با تلاش آتش‌نشانان مهار شد

حریق یک واحد تجاری در کرج با تلاش آتش‌نشانان مهار شد
معاون عملیات و امور ایستگاه های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از وقوع حریق در یک واحد تجاری در شاهین ویلای کرج خبر داد و گفت که آتش مهار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی با اشاره به اطفاء حریق در یک واحد تجاری در کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک واحد تجاری (مکانیکی) در شاهین ویلا، بین خیابان سوم و چهارم قلم، مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند. 

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی گفت: این حریق در واحد مکانیکی به متراژ (حدود ۳۸ مترمربع) شعله‌ور شد که با تلاش آتش‌نشانان حریق مهار و کاملاً اطفاء شد. 

قدمی بیان کرد: این حادثه یک مصدوم مذکر حدود ۴۰ساله در بر داشت که توسط نیروهای عملیاتی تحویل عوامل اورژانس گردید. 

وی در پایان اشاره کرد: برای اطفاء و امدادرسانی به این حادثه، ۹ آتش نشان به همراه ۳ دستگاه خودروی امدادی از ایستگاه‌های ۲ و ۳۰ به محل اعزام شدند.

