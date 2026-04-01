هوای مازندران تا شنبه پایدار میماند؛ از عصر شنبه رگبارهای پراکنده آغاز میشود
کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم جوی پایدار در استان تا روز شنبه خبر داد و گفت: امروز بارندگی در استان پیشبینی نمیشود و با کاهش ابرناکیها تا عصر، فردا پنجشنبه هوای آفتابی و گرم در بیشتر مناطق استان حاکم خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: برای امروز چهارشنبه عمدتاً شرایط پایدار است، اما در برخی مناطق بهویژه دامنهها و ارتفاعات استان، بارش برف و بارشهای پراکنده خوبی ثبت شده است.
وی افزود: دیروز بعدازظهر در برخی مناطق ۲۵ سانتیمتر برف گزارش شد. همچنین در دونای اولیا، ۴ اندوان آمل ۸ سانتیمتر برف و در بلده نور ۲۰ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.
به گفته این کارشناس، سامانه بارشی خیلی زود از استان خارج شده و برای امروز ادامه بارندگی در استان پیشبینی نمیشود. او تصریح کرد: هرچه به عصر نزدیکتر میشویم، ابرناکیها نیز کمتر خواهد شد.
فرجی ادامه داد: برای فردا، پنجشنبه، یک روز آفتابی و گرم در سطح استان پیشبینی میشود که شرایط مناسبی را برای روز طبیعت فراهم خواهد کرد. همچنین روزهای جمعه و شنبه نیز جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایش دما در روز جمعه بیشتر احساس میشود.
این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از عصر شنبه انتظار افزایش ابر و آغاز رگبارهای پراکنده وجود دارد و روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز آسمان استان عمدتاً ابری و بارانی خواهد بود.
وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا برای امروز موج متوسطی دارد و برای قایقرانی و گردشگری چندان مناسب نیست، اما برای صیادی و دریانوردی کاملاً مناسب و بلامانع خواهد بود.