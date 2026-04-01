بازدید رئیس سازمان امور عشایر ایران از خسارات سیل اخیر در فارس

به گزارش ایلنا، در سفر یک روزه جهانبخش میرزاوند میزان خسارات و تخریب های وارده به بخش های مختلف شهرستان فراشبند به عنوان یکی از شهرستان هایی با خسارت بالا مورد بررسی مسئولین قرار گرفت.

استان فارس در سامانه بارشی اخیر، خساراتی بالغ بر ۲۰۰۰ راس دام سبک که شاخص ترین آن، سیل بردگی ۱۰۰۰راس دام در شهرستان فراشبند که ۴۵۰ راس دام متعلق به یک دامدار عشایری بوده است و همچنین بالغ بر ۱۰۰ مورد آب گرفتگی چادرهای عشایری و از دست رفتن امکانات زندگی و تخریب بالغ بر ۹۰۰ کیلومتر راه های عشایری با درصد آسیب حداقل ۶۰ درصد مواجه شد.

در این راستا دستور اقدام فوری برای بازگشایی مجدد و تعمیر و تسهیل عبور و مرور پل مورد نظر با توجه به آسیب جدی به این ایل راه عشایری که به صورت کامل مسدود شده بود، از مهمترین موضوعاتی بود که در این بازدیدها صادر شد.

در ادامه بازدید مسئولین از مناطق عشایرنشین شهرستان فراشبند، اقدام به احصاء خسارات، مشکلات و آسیب های سیل اخیر و بررسی نحوه خدمات رسانی و امداد رسانی به عشایر آسیب دیده شد.

در ادامه رئیس سازمان امور عشایر ایران طی بازدید از منطقه بند ریگ شهرستان فراشبند و دیدار چهره به چهره با عشایر آسیب دیده منطقه خرمالو ضمن ابراز همدردی با عشایر، نسبت به رفع مشکلات زندگی عشایر دستور اقدامات فوری را صادر کرد.

در این بازدیدها اقلام مورد نیاز عشایر منجمله پتو و تشک، لوازم گرمایشی، مواد غذایی، پلاستیک سرپناه، چادرهای اسکان، پروژکتورهای خورشیدی و ... توزیع شد و پیگیری لازم برای تهیه صورتجلسات با تایید مراجع مرتبط با حوزه عشایری جهت پیگیری جبران خسارات از منابع پیش بینی شده به آنها در دستور کار قرار گرفت.

