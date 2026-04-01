به گزارش ایلنا از قزوین، روابط عمومی سپاه صاحب الامرعجل الله تعالی فرجه الشریف استان قزوین اعلام کرد: یک فروند پهپاد انتحاری «لوکاس آمریکایی» با پدافند یکپارچه توسط رزمندگان سپاه صاحب الامر(عج) در شهرستان بویین زهرا منهدم شد.

بر اساس این اعلام، پهپاد لوکاس مهندسی معکوس پهپاد شاهد ایرانی است که توسط آمریکا کپی برداری شده است.

روابط عمومی سپاه استان قزوین یاداورشد: فرزندان شما در سپاه پاسداران دفاع از حریم ملت ایران را با قدرت و به پشتوانه شما مردم غیور ادامه می دهد و چشمان تیز بین نیروهای مسلح در زمین، دریا و هوا، دشمنان را رصد کرده و برای تنبیه متجاوزان لحظه ای درنگ نخواهد کرد.

سرنگونی این پهپاد موجی از شادی میان مرذم برجای گذاشته است.

