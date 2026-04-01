دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی:
نظم جدید منطقه با موشکهای ایران در حال نگارش است/ خروج آمریکا از خاورمیانه قطعی است/ حضور مردم در صحنه، مانع اصلی فعال شدن هستههای آشوب
یاسر جبرائیلی با تأکید بر افول هیمنه آمریکا در منطقه، گفت: نظم جدید خاورمیانه با قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است و حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر جبرائیلی سهشنبه شب در اجتماع حماسی مردم مرکز استان مازندران که در میدان امام خمینی برگزار شد، با عنوان اینکه شاهد پایان هیمنه آمریکا در منطقه و شکست قطعی محاسبات دشمن در ایجاد شکاف میان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران می باشیم، خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در خیابانها، سلاح اصلی در جنگ مدرن امروز و خنثیکننده فتنههای اقتصادی و امنیتی است.
وی ادامه داد: امروز نظم جدید خاورمیانه با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حال نگارش است. دوران ترکیبات امنیتی آمریکا در منطقه به پایان رسیده و این نبرد باید با تحقق پیمان برائت و خروج کامل متجاوزان از جغرافیای منطقه خاتمه یابد.
این استاد دانشگاه در ادامه، با هشدار به برخی کشورهای منطقه که با میزبانی از پایگاههای آمریکایی به آرمان فلسطین خیانت کردهاند، یادآور شد: پیوستن برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس به اردوگاه دشمن، ظرفیتی به آمریکا اضافه نمیکند، بلکه تنها بانک اهداف جبهه مقاومت را گستردهتر میسازد. وقایع اخیر ثابت کرد که پایگاههای نظامی آمریکا حتی توان حفاظت از خود را ندارند و فرار سربازان آمریکایی به هتلها، به معنای نابودی حیثیت نظامی آنان در جهان است.
دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای ترور فرماندهان و ایجاد تقابل میان مردم و نظام از طریق فشارهای اقتصادی اظهار داشت: دشمن با تکیه بر عوامل نفوذی، فتنه اقتصادی دیماه ۱۴۰۴ را رقم زد تا شرایط را برای شورش فراهم کند؛ اما مردم ایران با هوشیاری، تهدید جنگ ۱۲ روزه را به فرصتی برای انسجام ملی تبدیل کردند.
وی گفت: دشمن در پی ایجاد خلاء قدرت در راس حاکمیت بود، اما کور خوانده است؛ چرا که ملت ایران اجازه فعال شدن هستههای آشوب را به هیچکس نخواهد داد.
جبرائیلی با مقایسه دوران دفاع مقدس و نبرد امروزی، تاکید شد: اگر در جنگ ۸ ساله، حضور در جبهه با سلاح گرم ابزار مبارزه بود، امروز در این جنگ پیچیده، حضور مردم در خیابانها و برافراشتن پرچمهای عزت، سلاح اصلی مبارزه با آمریکاست. خیابان امروز میدان جنگ است و هر قدم مردم در راه دفاع از نظام، جهادی بزرگ در کارنامه آنها ثبت خواهد شد.
جبرائیلی در پایان این مراسم، با تأکید بر سیره رهبر معظم انقلاب و ایستادگی در برابر یزیدیان زمان، عنوان شد: ما در این جنگ وجودی، آتشبس نداریم؛ به فرموده رهبر شهیدمان، در این میدان تنها غالب و مغلوب وجود دارد و به فضل الهی، جبهه حق پیروز نهایی این نبرد خواهد بود. ابتدا به حضور نحس آمریکا در منطقه پایان خواهیم داد و سپس به سمت آزادی قطعی فلسطین حرکت میکنیم.