فولاد مبارکه اصفهان برای دومین بار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه سه‌شنبه افزود: دقایقی پیش متجاوزان آمریکایی صهیونی کارخانه فولاد مبارکه در شهرستان مبارکه در استان اصفهان را مورد حمله قرار دادند.

به گفته وی میزان خسارت جانی و مالی این حمله در حال بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

جمعه گذشته، هفتم فروردین کارخانه فولاد مبارکه یکبار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و یک کارگر جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/