خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فولاد مبارکه اصفهان برای دومین بار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت

کد خبر : 1767888
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از حمله مجدد دشمن آمریکایی صهیونیستی به کارخانه فولاد مبارکه خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه سه‌شنبه افزود: دقایقی پیش متجاوزان آمریکایی صهیونی کارخانه فولاد مبارکه در شهرستان مبارکه در استان اصفهان را مورد حمله قرار دادند.

به گفته وی میزان خسارت جانی و مالی این حمله در حال بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

جمعه گذشته، هفتم فروردین کارخانه فولاد مبارکه یکبار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و یک کارگر جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار