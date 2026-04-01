فولاد مبارکه اصفهان برای دومین بار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1767888
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از حمله مجدد دشمن آمریکایی صهیونیستی به کارخانه فولاد مبارکه خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی شامگاه سهشنبه افزود: دقایقی پیش متجاوزان آمریکایی صهیونی کارخانه فولاد مبارکه در شهرستان مبارکه در استان اصفهان را مورد حمله قرار دادند.
به گفته وی میزان خسارت جانی و مالی این حمله در حال بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
جمعه گذشته، هفتم فروردین کارخانه فولاد مبارکه یکبار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و یک کارگر جان خود را از دست داد.