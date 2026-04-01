سپاه ناحیه دلیجان اعلام کرد:
کشف یک قبضه سلاح کلت کمری و مقادیری مهمات در شهرستان دلیجان
سپاه ناحیه شهرستان دلیجان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی رصد و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان در سپاه دلیجان، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه مقادیری مهمات در یکی از منازل مسکونی شهرستان دلیجان کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه سپاه ناحیه شهرستان دلیجان آمده است: از شهروندان تقاضا میشود در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن 114 به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.