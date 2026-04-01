مرکزی ۱۲ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۵:۵۵

سپاه ناحیه دلیجان اعلام کرد:

کشف یک قبضه سلاح کلت کمری و مقادیری مهمات در شهرستان دلیجان

سپاه ناحیه شهرستان دلیجان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی رصد و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان در سپاه دلیجان، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه مقادیری مهمات در یکی از منازل مسکونی شهرستان دلیجان کشف و ضبط شد.