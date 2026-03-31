سپاه روحالله استان اعلام کرد:
دستگیری 65 مزدور دشمن و عوامل گروهکهای تروریستی در استان مرکزی
سپاه روحالله استان مرکزی با صدور اطلاعیهای به دستگیری مزدوران دشمن و عوامل تروریست در استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: 65 مزدور دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی و هوچنین عوامل گروهکهای تروریستی در این استان دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به استحضار ملت شریف میرساند با استفاده از گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته تعداد 65 مزدور دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی و همچنین عوامل گروهکهای تروریستی، در این استان شناسایی و با حکم مراجع قضایی دستگیر شدند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر این اساس یک عنصر شاغل در یکی از مراکز حساس استان مرکزی که ضمن جمعآوری اطلاعات خاص در تماس با افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قصد ارسال اطلاعات و اقدام خرابکارانه را داشت، با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان پیش از اقدام دستگیر شد.
در اطلاعیه سپاه روحالله استان مرکزی آمده است: همچنین یک شبکه 5 نفره از عناصر خود فروخته که ضمن توهین به استقلال و آزادی ایران عزیز و مقدسات اسلامی، فعالیتهای دیگری از جمله اقدامات تبلیغی علیه کشور، پرچم و نمادهای ملی و دینی ایران داشتهاند، نیز شناسایی و دستگیر شدند.
در این اطلاعیه عنوان شده است: همچنین 59 نفر از عناصر وطنفروش نیز که اقدام به استقبال و تشویق دشمنان در حمله به ایران، مناطق مسکونی، اماکن و اموال عمومی، مراکز نظامی، ترور فرماندهان و مسئولان، شعارنویسی و تصویربرداری از اماکن نظامی و موشکی کرده بودند، دستگیر شدند.
در اطلاعیه فوق آمده است: به استحضار امت قهرمان میرساند روند شناسایی و دستگیری عناصر دشمن همچنان در حال انجام است و ضمن سپاس از ارائه گزارشهای مردمی، تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه با شماره (114) گزارش کنند.