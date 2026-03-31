یک کشته و 4 مصدوم؛ دستاورد حادثه رانندگی در خراسان شمالی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خراسان شمالی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: تصادف یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک دستگاه خودروی سوزوکی در محور آشخانه به جنگل گلستان یک کشته و 4 مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان افزود: ساعت 17:51 امروز گزارشی مبنی بر برخورد 2 خودروی پژو 405 و سوزوکی در کیلومتر 12 محور آشخانه به جنگل گلستان، به جمعیت هلالاحمر استان خراسان شمالی اعلام شده و در این راستا بلافاصله تیمهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر استان خراسان شمالی پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی این استان منتقل کردند. همچنین پیکر فرد جانباخته این حادثه نیز پس از رهاسازی با ست تخصصی نجات به مراجع ذیربط تحویل شد.