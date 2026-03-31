حمله دشمن آمریکایی صهیونی به بندر مسافربری و تجاری شهید حقانی بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی با اشاره به وقوع این حمله جنایتکارانه، گفت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنایتی دیگر به بندر شهید حقانی بندرعباس که کاربری مسافربری و تجاری دارد حمله کرد.

وی افزود: نیروهای امدادی و آتش نشانی بلافاصله به محل حمله اعزام شده‌اند.

نفیسی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی بعد از بررسی‌های دقیق اعلام خواهد شد.

