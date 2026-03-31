English العربیه
انتقاد معاون رسانه‌ای ارشاد قزوین:

غیبت پای ثابت‌های نشست‌های خبری و بازدیدهای صنعتی در خبررسانی جنگ رمضان

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: برخی که تعدادشان محدود و انگشت‌شمار بود، همه سختی‌ها را به جان خریدند و در میدان حضور داشتند تا به رسالت حرفه‌ای خود عمل کنند. البته ما انتظار داشتیم همه کسانی که در نشست‌های خبری و چهارشنبه‌های صنعتی پای کار هستند، در این شرایط هم مشارکت می‌کردند و احساس مسئولیت داشتند تا در کنار مردم و دیگر خبرنگاران پرکار باشند و بدون تردید نگاه ما نسبت به رسانه‌های فعال تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهریار پرهیزکاری امشب در نخستین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان در سال 1405 گفت: رسانه‌های ما در جنگ رمضان پای کار بودند و اطلاع رسانی دقیق و مناسبی از شرایط جنگی، حوادث و حضور مردم در صحنه منتشر کردند.

وی اضافه کرد: البته در این میدان عمل همه مانند هم نبودند و برخی کاهلی کرده و از مسئولیت شانه خالی کردند، اما برخی که تعدادشان محدود و انگشت‌شمار بود، همه سختی‌ها را به جان خریدند و در میدان حضور داشتند تا به رسالت حرفه‌ای خود عمل کنند که ما قدردان آنها هستیم.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: البته ما انتظار داشتیم همه کسانی که در نشست‌های خبری و چهارشنبه‌های صنعتی پای کار هستند، در این شرایط هم مشارکت می‌کردند و احساس مسئولیت داشتند تا در کنار مردم و دیگر خبرنگاران پرکار باشند و بدون تردید نگاه ما نسبت به رسانه‌های فعال تغییر خواهد کرد.

پرهیزکاری توجه به بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های ابلاغی از سوی وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی را ضروری دانست و افزود: در کانال گروه مدیران نسبت به اطلاع رسانی اقدام کرده‌ایم و تاکنون 26 اطلاعیه صادر شده ونکات امنیتی اطلاع‌رسانی شفاف‌سازی شده و از خبرنگاران انتظار داریم به مفاد آن توجه کنند.

وی ادامه داد: از همه فعالان عرصه رسانه و خبرنگاران انتظار داریم این اطلاعیه‌ها را مطالعه و اجرا کنند؛ در غیر این صورت بر اساس قانون با متخلفان برخورد می شود.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: در آستانه اربعین شهادت رهبر انقلاب هستیم و علی‌رغم همه مشکلات که رسانه‌ها دارند انتظار داریم در پوشش این مراسم و گرامیداشت 12 فروردین نیز همت کرده و انعکاس خوبی داده شود.

