حمله موشکی به یک مرکز تحقیقاتی در جاده سلماس- تسوج آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد صفاری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در این حمله موشکی یک مرکز تحقیقاتی نیمه تمام مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید.

وی ادامه داد: این مرکز تحقیقاتی هنوز افتتاح نشده بود و در جریان این حمله ساختمان و دکل آن آسیب دید.

صفاری، همچنین در رابطه با تعداد تلفات جانی این حمله جنایتکارانه، بیان کرد: عملیات امداد و نجات ادامه دارد و تاکنون فقط یک نفر زخمی جزئی شناسایی شده است.

