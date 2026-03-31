به گزارش ایلنا، روح‌الله‌رمضانپور افزود: در پی بارش‌های اخیر، خساراتی به برخی از اراضی کشاورزی استان هرمزگان وارد شده است. بر اساس بررسی‌های اولیه، برآورد خسارت در سطح حدود 3000 هکتار اراضی کشاورزی این استان انجام شده که بیشتر این اراضی در شهرستان‌های حاجی‌آباد، بندرعباس و میناب واقع شده است.

وی ادامه داد: بیشتر مزارع آسیب‌دیده ناشی از سیلاب، پوشش بیمه‌ای دارند. برای بررسی دقیق میزان خسارات و برنامه‌ریزی جهت حمایت مؤثر از کشاورزان، 12 تیم ارزیابی در شهرستان‌های آسیب‌دیده مستقر شده‌اند. این تیم‌ها شامل کارشناسان جهادکشاورزی و ارزیابان بیمه هستند و هم‌اکنون فرآیند ارزیابی میدانی را آغاز کرده‌اند.

