توزیع روزانه بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ گرم در آذربایجان‌غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، از عرضه و توزیع بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ گرم در سطح استان خبر داد و گفت:با این میزان توزیع که دو برابر مصرف نیاز استان است، هیچ‌گونه مشکلی در تامین اقلام پروتئینی مردم وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری با بیان اینکه تشکل‌ها و تولیدکنندگان زنجیره طیور استان در این زمینه پای کار هستند، اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا مردم در شرایط کنونی هیچ‌گونه دغدغه‌ای در خصوص تامین پروتئین مورد نیاز خود نداشته باشند.

وی با اشاره به فعال بودن ۹ زنجیره فعال طیور در استان، تاکید کرد: هیچ‌گونه مشکلی در تامین نهاده‌های دامی و طیور وجود ندارد و روند تولید و عرضه به صورت منظم ادامه خواهد داشت

اصغری  از عرضه و توزیع بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ گرم طی امروز در سطح استان خبر داد و گفت:با این میزان توزیع که دو برابر مصرف نیاز استان است، هیچ‌گونه مشکلی در تامین اقلام پروتئینی مردم وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر اهمیت تامین امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: این میزان توزیع گوشت مرغ، نشان‌دهنده توانمندی استان در تولید و مدیریت ذخایر استراتژیک برای ایام خاص و تعطیلات است تا رفاه حال شهروندان به بهترین نحو تامین شود.

