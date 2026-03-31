توزیع روزانه بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ گرم در آذربایجانغربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، از عرضه و توزیع بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ گرم در سطح استان خبر داد و گفت:با این میزان توزیع که دو برابر مصرف نیاز استان است، هیچگونه مشکلی در تامین اقلام پروتئینی مردم وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری با بیان اینکه تشکلها و تولیدکنندگان زنجیره طیور استان در این زمینه پای کار هستند، اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا مردم در شرایط کنونی هیچگونه دغدغهای در خصوص تامین پروتئین مورد نیاز خود نداشته باشند.
وی با اشاره به فعال بودن ۹ زنجیره فعال طیور در استان، تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در تامین نهادههای دامی و طیور وجود ندارد و روند تولید و عرضه به صورت منظم ادامه خواهد داشت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تاکید بر اهمیت تامین امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: این میزان توزیع گوشت مرغ، نشاندهنده توانمندی استان در تولید و مدیریت ذخایر استراتژیک برای ایام خاص و تعطیلات است تا رفاه حال شهروندان به بهترین نحو تامین شود.