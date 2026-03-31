اطلاعیه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی طی بخشنامهای، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان را از پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مفاد این بخشنامه به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از سرمایههای انسانی دستگاهها و تداوم ارائه خدمات به مردم از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل اعلام میشود:
ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی از ۸ تا ۱۴ اعلام میشود.
۴۰ درصد از کارکنان دستگاهها حضوری و مابقی به صورت دورکاری ایفاء وظیفه میکنند.
اولویت دورکاری با بانوان است بویژه بانوان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزندان دارای معلولیت یا دارای فرزندان شش سال و کمتر.
همچنین کارکنان دارای مشکلات ریوی و قلبی و بیماریهای صعبالعلاج در اولویت دورکاری هستند.
حضور مدیران و معاونان دستگاهها در محل کار الزامی است.
مدیران موظفند در تقسیم دورکاری عدالت را میان کارکنان رعایت کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که تمام کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.
حضور حداقل ۶۰ درصد از کارکنان بانکها و بیمهها در تمامی شعبات الزامی است.
دستگاههای عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه بهداشت، درمان، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، شهرداریها، دهیاریها و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی و موظف به حضور در محل کار خود هستند.
به دلیل شرایط جنگی، دورکاری روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد.
در راستای خدماترسانی مناسب و مطلوب به شهروندان و عدم ایجاد وقفه در خدماترسانی براساس صلاحدید دستگاههای اجرایی، حضور کارکنان جهت بهبود کیفیت خدماترسانی قابل افزایش می باشد.