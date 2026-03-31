مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:
واگذاری موقت ۱۵۰ کودک از مراکز نگهداری به «خانوادههای میزبان» در آذربایجان شرقی
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به نگهداری نزدیک به ۳۰۰ کودک در ۲۴ مرکز سطح استان، تشریح کرد: در طول جنگ ۱۸ کودک بازپیوند دائمی شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند، در راستای اجرای پویش در کنار مردم نیز ۱۵۰ کودک به صورت موقت به «خانوادههای میزبان» سپرده شدهاند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرگل صحاف در گفتوگویی با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی این نهاد مراقبت از فرزندان بیسرپرست است، اظهار کرد: با توجه به تجربیات ارزشمند حاصل از جنگ ۱۲ روزه، کتابچه راهنمای اقدامات در شرایط بحرانی برای تمامی مراکز تحت پوشش استان جمعبندی و به عنوان نقشه راه ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در این راستا، مراکز «مثبت زندگی» با رویکرد محلهمحور در تمامی مناطق استقرار مددجویان فعال بوده و به ارائه خدمات مستمر پرداختهاند.
وی از توزیع ۱۵ هزار بسته غذایی در سطح استان خبر داد و افزود: این بستهها همزمان با ماه رمضان، آغاز سال نو و شرایط جنگی در راستای اجرای پویش در کنار مردم میان ۱۰ درصد از افراد تحت پوشش توزیع شده است.
صحاف یکی از مهمترین وظایف فعلی را دعوت آحاد جامعه به آرامش دانست و گفت: با توجه به وضعیت روانی پیشآمده، خطوط ۱۴۸۰ (مشاوره تلفنی) و ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) به صورت رایگان و ۲۴ ساعته جهت کاهش استرس و ارتقای سلامت روان جامعه فعال هستند.
مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: در طول یک ماه اخیر، ۱۶۰۱ تماس موفق با خط ۱۴۸۰ توسط ۱۸ پرسنل ثبت شده و خط ۱۲۳ نیز ۱۰۷۸ مورد تماس در زمینههای مداخله در بحران، کودکآزاری و خشونتهای خانگی داشته است، همچنین ۹۰ مورد بازدید میدانی توسط تیمهای سیار اورژانس اجتماعی از منازل صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای این سازمان بر پایه طرح CBR (شناسایی معلولان در روستاها) که رویکرد محله محور است، تصریح کرد: «طرح سلام» با هدف بهرهگیری از کمکهای مردمی در محلات اجرا شده است. در جنگ۱۲ روزه، ۹۰۰۰ داوطلب جهت همکاری با مراکز نگهداری ثبتنام کردهاند که نشاندهنده همدلی مثالزدنی مردم است. این داوطلبان در تخصصهای مختلف از جمله پزشکی و آموزشی (معلمی) آماده ارائه خدمات رایگان به جامعه تحت پوشش هستند.
وی از ترخیص ۲۱۲ نفر از مددجویان مراکز توانبخشی با رضایت خانوادهها جهت جلوگیری از تجمع خبر داد و گفت: این تعداد شامل ۱۶ سالمند، ۱۴۱ فرد دارای معلولیت ذهنی و ۵۵ بیمار روانی مزمن است که جهت مراقبت به کانون خانوادههای خود بازگشتهاند.
صحاف با بیان اینکه در کنار اعتبارات دولتی، کمکهای مردمی همواره پشتیبان اصلی بهزیستی در ارائه خدمات بوده است، گفت: برای ارائه خدمات به مراکز تحت پوشش و بهرهگیری از توان داوطلبان مردمی برای خدمترسانی به جامعه هدف آماده هستیم.