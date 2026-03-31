جریمه ۱۶ هزار میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا و ارز در آذربایحان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: این میزان جریمه به دنبال رسیدگی و مختومه شدن چهار هزار و ۳۹۶ پرونده قاچاق کالا و ارز، برای قاچاقچیان صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی چهار هزار و ۴۸۵ پرونده قاچاق در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و اکنون رسیدگی به ۳۸۱ پرونده نیز در این حوزه در جریان است.

اصناف متخلف در آذربایجان‌شرقی بیش از هشت هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال جریمه شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در جریان رسیدگی و مختومه شدن ۱۳ هزار و ۶۰۳ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات استان، اصناف متخلف در این حوزه در واحدهای اجرای احکام به پرداخت بیش از هشت هزار و ۸۷۵ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

حضرتی، ادامه داد: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۳۸ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به واحدهای اجرای احکام وارد شده است و روند رسیدگی به ۳۵۴ پرونده تخلف در این حوزه نیز ادامه دارد.

رسیدگی به ۳۸۱ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان در آذربایجان شرقی

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در این بازه زمانی به ۳۸۱ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و مختومه شد، گفت: به دنبال رسیدگی به این پرونده ها، برای متخلفان در این حوزه بیش از ۹۱ میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

حضرتی، افزود: در این مدت ۳۸۴ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و اکنون رسیدگی به ۱۳ پرونده تخلف در این حوزه در جریان است.

سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع تخصصی شبه قضایی جهت رسیدگی به پرونده هایی است که به عهده این سازمان گذشته شده و در سه حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب، بهداشت و درمان مانند رسیدگی به تخلفات داروخانه ها، پزشکان، بیمارستان ها و موسسه های پزشکی غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.

