محور کندوان از شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان از شمال به جنوب به دلیل ترافیک سنگین خبر داد و گفت این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کندوان اظهار کرد: ترافیک مسیر جنوب به شمال در این محور تخلیه شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و به‌دلیل شکل‌گیری ترافیک حدود ۵ کیلومتری، مسیر شمال به جنوب محور کندوان از ساعت ۱۷ تا ۱۸ به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: از جنوب به شمال نیز انسداد اعمال شده و حدود دو ساعت بعد، مسیر خروجی مرزن‌آباد به سمت البرز و تهران به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ عبادی تصریح کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیک ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا حدود ساعت ۲۱ تا ۲۲ شب برقرار باشد.

