سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کندوان اظهار کرد: ترافیک مسیر جنوب به شمال در این محور تخلیه شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و به‌دلیل شکل‌گیری ترافیک حدود ۵ کیلومتری، مسیر شمال به جنوب محور کندوان از ساعت ۱۷ تا ۱۸ به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: از جنوب به شمال نیز انسداد اعمال شده و حدود دو ساعت بعد، مسیر خروجی مرزن‌آباد به سمت البرز و تهران به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ عبادی تصریح کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیک ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا حدود ساعت ۲۱ تا ۲۲ شب برقرار باشد.

