مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس خبر داد:

سیل نوروزی، به کتابخانه ۶۰ ساله جهرم آسیب جدی زد

سیل نوروزی، به کتابخانه ۶۰ ساله جهرم آسیب جدی زد
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس از آسیب دیدن کتابخانه عمومی «میرزانصیرجهرمی» در سیل اخیر خبر داد و گفت: خدمات این کتابخانه ۶۰ ساله به دلیل شدت آسیب به‌صورت موقت تعطیل شده است.

به گزارش ایلنا، محمدحسین فیروزی، در جلسه ستاد بحران جهرم که با حضور محمدرضا رضایی؛ نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس و سجاد مطهرنیا؛ فرماندار ویژه شهرستان جهرم برگزار شد، با اشاره به آسیب دیدن کتابخانه میرزانصیرجهرمی، گفت: متأسفانه این کتابخانه در سیل اخیر آسیب بسیار دیده و خدمات کتابخانه موقتا تعطیل شده است.

 فیروزی با بیان اینکه طی برآورد اولیه، ۱۴۵ میلیارد ریال خسارت به کتابخانه وارد شده است، عنوان کرد: خسارت ها شامل آسیب‌های ساختمانی، تجهیزات چوبی و اداری، سیستم فناوری و برقی و منابع کتابخانه است. با توجه به قدمت ساختمان و مجاورت در کنار رودخانه شهری، امیدواریم کارشناسان فنی تأیید کنند که ساختمان دچار مشکل استحکامی نشده باشد.

سیل نوروزی، به کتابخانه ۶۰ ساله جهرم آسیب جدی زد

وی با تصریح اینکه کتابخانه میرزا نصیر جهرمی، ۴۵ هزار جلد کتاب دارد، گفت: بیش از ۹ هزار جلد کتاب از منابع کتابخانه، به دلیل آب‌گرفتگی، آسیب دیده و تمامی قفسه‌های کتاب‌ها و تجهیزات چوبی تقریبا معیوب شده است.

فیروزی تصریح کرد: راه‌اندازی مجدد کتابخانه نیازمند تعمیرات اساسی ساختمان و بازسازی و بازطراحی کتابخانه است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس اضافه کرد: کتابخانه عمومی میرزانصیر جهرمی با سابقه فعالیت ۶۰ ساله از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های استان است و بیش از ۲ هزار عضو فعال دارد.

 

