خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید بیش از ۲۸ هزار نفر از اماکن تاریخی استان در دهه نخست نوروز

کد خبر : 1767759
لینک کوتاه کپی شد.

معاون گردشگری استان فارس، از بازدید ۲۸ هزار و ۳۱۱ گردشگر از اماکن تاریخی و فرهنگی تحت نظارت این اداره‌کل در ۱۰ روز نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، حیدر زاهدیان‌نژاد، با تشریح جزئیات آمار بازدیدها اظهار داشت: آرامگاه حافظ با ثبت ۱۱ هزار و ۹۳۲ بازدید، همچنان در صدر کانون‌های توجه علاقه‌مندان به تاریخ و ادب ایران قرار دارد. پس از حافظیه، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ۶ هزار و ۳۸۲ نفر و مجموعه تاریخی زندیه با ۳ هزار و ۴۵۸ بازدیدکننده، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون گردشگری استان فارس در خصوص آمار اختصاصی روز دهم فروردین ماه تصریح کرد: در این روز، مجموعه‌های حافظیه، سعدیه و زندیه به ترتیب میزبان یک‌هزار و ۳۲۹، ۸۰۴ و ۵۶۱ گردشگر بوده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی، ۸۵۱ نفر از مجموعه جهانی تخت‌جمشید و ۴۶۰ نفر از مجموعه جهانی پاسارگاد بازدید کردند.

زاهدیان نژاد با تأکید بر اینکه این حجم از استقبال بیانگر پیوند عمیق مردم با میراث فرهنگی کشور است، خاطرنشان کرد: تمامی محوطه‌های تاریخی استان با آمادگی کامل و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در حال ارائه خدمات به مسافران هستند تا تجربه‌ای ایمن، آرام و ماندگار برای گردشگران نوروز ۱۴۰۵ رقم بخورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار