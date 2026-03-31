به گزارش ایلنا، علی فلاحی گفت: این طرح از اواخر دی‌ماه سال گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: تاکنون این تسهیلات به ۴۱۱ واحد تولیدی در بخش دام و طیور استان فارس اختصاص یافته است.

به گفته این مقام مسئول؛ طرح نوی‌پو با هدف تسهیل در خرید نهاده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه راه‌اندازی شده است.

فلاحی با تأکید بر اهمیت این طرح در پایداری تولید و رفع موانع مالی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این سازمان تلاش می‌کند تا با اجرای چنین طرح‌های حمایتی، زمینه را برای توسعه و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی و دامپروری استان فراهم آورد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی و تقویت زنجیره تولید در استان فارس محسوب می‌شود.

