پنج هزار واحد مسکونی متحمل خسارت شده اند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این پویش اقدامی تحسین‌برانگیز و بازتابی از همدلی و یکپارچگی مثال‌زدنی ملت ایران در دوران معاصر است، افزود: این پویش مردمی، تجلی‌گر اتحاد و همبستگی ملی است و این روحیه مردمی، راه را برای پیروزی‌های آتی کشور هموار می کند.

وی با اشاره به اینکه در یکصد سال اخیر، کمتر شاهد چنین انسجام و همدلی در سطح کشور بوده‌ایم، اظهار کرد: در این پویش مردمی، منازلی که در کلانشهرها دچار آسیب شده‌اند، مسوولیت رسیدگی به جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده به شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

پنج هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی متحمل خسارت شده اند/ ۷۷۰ خانواده اثاثیه خود را از دست داده اند

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در جنگ رمضان و تهاجم هوایی آمریکایی صهیونی، در مجموع حدود پنج هزار واحد مسکونی در استان متحمل خسارت شده‌اند، گفت: بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها مربوط به شیشه‌ها و پنجره‌های منازل مسکونی است و تعدادی از واحدهای مسکونی نیز به صورت کامل تخریب شده اند.

محمدزاده، با تاکید بر اینکه در این پویش، تمرکز بر خانوارهایی است که علاوه بر آسیب سازه، اثاثیه منزل خود را نیز از دست داده‌اند، ادامه داد: این بخش مهم غالبا مغفول مانده است بنابراین در در این زمینه در کنار اعتبارات دولتی، از ظرفیت تشکل های مردم‌نهاد و موسسات خیریه بهره خواهیم برد.

وی یادآور شد: سازوکاری در قالب این پویش تعریف شده است تا با دعوت از هموطنان گرانقدر، بتوانیم اثاثیه مورد نیاز مردم آسیب دیده از جنگ را تامین کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم مدیریت صحیح این فرایند تاکید کرد و گفت: ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ با مدیریت نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی در حال سازماندهی است تا با مردم و تشکل‌های مردمی در ارتباط مستمر باشد.

محمدزاده، افزود: این مهم نیازمند انرژی، نگاهی متعالی، همت بلند و اراده‌ای مقدس است و بر اساس برآوردهای اولیه، ۷۷۰ واحد مسکونی برای تامین اثاثیه شناسایی شده‌اند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، لیست خسارات برآورد شده را تهیه و کمک‌های مردمی را از طریق ستاد بحران به دست خانوارها خواهد رساند.

