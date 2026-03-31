مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان:

ترور یک نفر از کارکنان انتظامی در شهرستان سرباز

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از ترور یک نفر از کارکنان انتظامی در شهرستان سرباز خبر داد.

 گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، ساعتی قبل افرادی مسلح به سمت خودروی گشت انتظامی شهرستان سرباز که در حال برقراری نظم و امنیت شهروندان بود، با سلاح گرم تیراندازی که متأسفانه یک نفر از کارکنان انتظامی به هویت گروهبان یکم " رضا روزگرد" به درجه رفیع شهادت نائل و یک نفر دیگر نیز زخمی و به مرکز درمبهانی منتقل شد.

تلاش برای دستگیری عاملان این سوء قصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

