مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
۷۲۱ واحد مسکونی و تجاری استان قزوین در حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا خسارت دیده است
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین از ارزیابی خسارت ۷۲۱ واحد مسکونی و تجاری در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد و اعلام کرد: ۱۷ واحد بهطور کامل نیازمند احداث مجدد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، اصغر گونجی با اعلام این خبر گفت: در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا، تاکنون خسارت ۷۲۱ واحد مسکونی و تجاری در مناطق مختلف شهری و روستایی استان مورد ارزیابی قرار گرفته است که از این تعداد، ۱۷ واحد نیازمند احداث مجدد تشخیص داده شدهاند.
وی افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، واحدهای مسکونی و تجاری در چهار شهرستان قزوین، البرز، آبیک و بویینزهرا دچار خسارت شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین ادامه داد: در میان مناطق آسیبدیده، شهرهای الوند، قزوین و آبیک در حوزه شهری و همچنین مناطق روستایی نصرتآباد، تتنک و هجیب بیشترین میزان خسارت را داشتهاند.
وی با اشاره به فعالیت تیمهای ارزیاب تصریح کرد: بیش از ۶۰ تیم کارشناسی در مناطق آسیبدیده حضور یافته و در مجموع ۷۲۰ واحد شامل ۶۲۶ واحد مسکونی و ۹۵ واحد تجاری را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
گونجی بیان کرد: از مجموع واحدهای نیازمند احداث مجدد، ۱۲ واحد در مناطق روستایی و پنج واحد در مناطق شهری قرار دارند.
وی درباره دستهبندی خسارات گفت: ۳۹ واحد دارای خسارت نوع یک، ۲۴۹ واحد دارای خسارت نوع دو و ۴۳۳ واحد دارای خسارت نوع سه هستند که عمدتاً شامل آسیب به شیشهها، درب و پنجرهها میشود.
این مسئول توضیح داد: در این دستهبندی، خسارتهای بیش از ۲ میلیارد ریال در گروه نوع یک، خسارتهای کمتر در گروه نوع دو و خسارتهای جزئی در گروه نوع سه قرار میگیرند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین خاطرنشان کرد: برای واحدهای نیازمند احداث مجدد، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده تا مالکان در مدت زمان ساخت، امکان تأمین محل سکونت داشته باشند؛ سقف این تسهیلات در روستاها سه میلیارد ریال و در شهرها تا ۶ میلیارد ریال است.
وی افزود: تمامی خدمات مرتبط با آواربرداری، نقشهکشی و فرآیندهای نظام مهندسی برای این واحدها بهصورت رایگان انجام میشود و در شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، بنیاد مسکن و در شهرهای بزرگتر، شهرداریها مسئول اجرای این اقدامات هستند.
گونجی گفت: شهروندانی که واحدهای آنان دچار خسارت شده است، میتوانند برای تشکیل پرونده و پیگیری موضوع به بنیاد مسکن محل سکونت خود مراجعه کنند.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود ادعاهای مکرر دشمن مبنی بر هدف قرار ندادن مناطق مسکونی، شواهد موجود نشان میدهد که در این حملات، ساختمانهای مسکونی و تجاری نیز مورد آسیب قرار گرفتهاند.