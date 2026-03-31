اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی به شهر فارسان
با توجه به اعلام معاون سیاسی امنیتی استانداری، بعدازظهر امروز سه شنبه ۱۱ فروردینماه، وقوع حمله هوایی در نقطهای از شهرفارسان گزارش شد.
به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ اظهارداشت: میزان و شدت خسارات وارده توسط مسئولان مربوطه درحال بررسی است و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.
وی از شهروندان گرامی درخواست میگردد ضمن دنبال کردن اخبار از رسانه های رسمی و جلوگیری از دامن زدن به شایعات، جهت رعایت نکات ایمنی و کنترل بهتر شرایط از ازدحام در نقاط حادثه دیده خودداری نمایند.