اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی به شهر فارسان

به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ اظهارداشت: میزان و شدت خسارات وارده توسط مسئولان مربوطه درحال بررسی است و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

وی از شهروندان گرامی درخواست می‌گردد ضمن دنبال کردن اخبار از رسانه های رسمی و جلوگیری از دامن زدن به شایعات، جهت رعایت نکات ایمنی و کنترل بهتر شرایط از ازدحام در نقاط حادثه دیده خودداری نمایند.

انتهای پیام/