روز ۱۲ فروردین؛
آیین ادبی، هنری و حماسی «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» در البرز برگزار میشود
مدیرعامل خانه هنرمندان استان البرز گفت: مراسم «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» با هدف پاسداشت دلاوران نیروهای مسلح در نصر رمضان فرداصبح در جوار امامزاده حسن (ع) شهر کرج برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، امیر کمالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویداد فرهنگی ـ هنری که با عنوان «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» و به صورت مردمی سازماندهی شده، روز دوازدهم فروردینماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در پیادهراه امامزاده حسن برپا میشود.
مدیرعامل خانه هنرمندان استان البرز و دبیر این رویداد، با دعوت از عموم مردم، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای حضور در این برنامه، اظهار کرد: این مراسم با مشارکت و حمایت دستگاههای خدمترسان استان و با محوریت مردم برگزار میشود.
وی افزود: در این برنامه، بخشهای متنوعی از جمله همخوانی سرود «ای ایران» به صورت زنده، دمامزنی، پرچمگردانی، اجرای برنامههای ویژه کودک و نوجوان، فعالیت گروههای خوشنویسی و برپایی رویدادهای هنری در رشتههای تجسمی، تئاتر و شعر پیشبینی شده است.
کمالی تصریح کرد: از همه شهروندان، هنرمندان عرصههای موسیقی، شعر، تئاتر، نقاشی و طراحی، اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، گروههای جهادی و مذهبی، هیئتها، کانونهای فرهنگی مساجد، فعالان ورزشی و اقتصادی، دانشآموزان و همچنین خانوادههای شهدای نصر رمضان دعوت میکنیم تا در این پیادهروی و مراسم همراهی کنند.
وی افزود: این رویداد با تمرکز بر متون ادبی و هنرهای ایرانی و با مشارکت نهادهای مردمی و دستگاههای فرهنگی استان البرز برگزار خواهد شد.