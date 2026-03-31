خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روز ۱۲ فروردین؛

آیین ادبی، هنری و حماسی «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» در البرز برگزار می‌شود

آیین ادبی، هنری و حماسی «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» در البرز برگزار می‌شود
کد خبر : 1767693
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل خانه هنرمندان استان البرز گفت: مراسم «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» با هدف پاسداشت دلاوران نیروهای مسلح در نصر رمضان فردا‌صبح در جوار امامزاده حسن (ع) شهر کرج برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، امیر کمالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویداد فرهنگی ـ هنری که با عنوان «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» و به‌ صورت مردمی سازماندهی شده، روز دوازدهم فروردین‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در پیاده‌راه امامزاده حسن برپا می‌شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان استان البرز و دبیر این رویداد، با دعوت از عموم مردم، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای حضور در این برنامه، اظهار کرد: این مراسم با مشارکت و حمایت دستگاه‌های خدمت‌رسان استان و با محوریت مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، بخش‌های متنوعی از جمله هم‌خوانی سرود «ای ایران» به صورت زنده، دمام‌زنی، پرچم‌گردانی، اجرای برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، فعالیت گروه‌های خوشنویسی و برپایی رویدادهای هنری در رشته‌های تجسمی، تئاتر و شعر پیش‌بینی شده است.

کمالی تصریح کرد: از همه شهروندان، هنرمندان عرصه‌های موسیقی، شعر، تئاتر، نقاشی و طراحی، اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، گروه‌های جهادی و مذهبی، هیئت‌ها، کانون‌های فرهنگی مساجد، فعالان ورزشی و اقتصادی، دانش‌آموزان و همچنین خانواده‌های شهدای نصر رمضان دعوت می‌کنیم تا در این پیاده‌روی و مراسم همراهی کنند.

وی افزود: این رویداد با تمرکز بر متون ادبی و هنرهای ایرانی و با مشارکت نهادهای مردمی و دستگاه‌های فرهنگی استان البرز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار