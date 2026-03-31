به گزارش ایلنا از البرز، امیر کمالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویداد فرهنگی ـ هنری که با عنوان «شکوه ایرانی، حماسه پارسی» و به‌ صورت مردمی سازماندهی شده، روز دوازدهم فروردین‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در پیاده‌راه امامزاده حسن برپا می‌شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان استان البرز و دبیر این رویداد، با دعوت از عموم مردم، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای حضور در این برنامه، اظهار کرد: این مراسم با مشارکت و حمایت دستگاه‌های خدمت‌رسان استان و با محوریت مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، بخش‌های متنوعی از جمله هم‌خوانی سرود «ای ایران» به صورت زنده، دمام‌زنی، پرچم‌گردانی، اجرای برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، فعالیت گروه‌های خوشنویسی و برپایی رویدادهای هنری در رشته‌های تجسمی، تئاتر و شعر پیش‌بینی شده است.

کمالی تصریح کرد: از همه شهروندان، هنرمندان عرصه‌های موسیقی، شعر، تئاتر، نقاشی و طراحی، اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، گروه‌های جهادی و مذهبی، هیئت‌ها، کانون‌های فرهنگی مساجد، فعالان ورزشی و اقتصادی، دانش‌آموزان و همچنین خانواده‌های شهدای نصر رمضان دعوت می‌کنیم تا در این پیاده‌روی و مراسم همراهی کنند.

وی افزود: این رویداد با تمرکز بر متون ادبی و هنرهای ایرانی و با مشارکت نهادهای مردمی و دستگاه‌های فرهنگی استان البرز برگزار خواهد شد.

