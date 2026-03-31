دستور ویژه استاندار آذربایجان شرقی برای ارزیابی و جبران فوری خسارت صنایع آسیبدیده
به گزارش ایلنا، بهرام سرمست در جلسه مشترک ستاد بحران اقتصادی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر ضرورت حفظ آرامش بازار، جبران خسارات واحدهای صنعتی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای گمرکی و منطقه آزاد ارس برای تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیتهای اقتصادی در شرایط ویژه فعلی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز در شرایط ویژهای قرار گرفتهایم، افزود: ما همچنان بر عهدی که با فعالان تولیدی و سرمایهگذاران آذربایجان بستهایم هستیم و از تولید حمایت میکنیم. معتقدیم در این شرایط ویژه جنگی، بخش تولید بایستی با رعایت اصول پدافند غیرعامل به فعالیت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: مردم ما در کنار سربازان خود در خط مقدم جبههاند و کارگران و تولیدکنندگان هم در این شرایط در تأمین امنیت اقتصادی و معیشتی تلاش میکنند و همانند نیروهای مسلح در مقابل دشمن شایسته احترام و قدردانی هستند.
سرمست در ادامه به تجاوز دشمن به زیرساختهای اقتصادی آذربایجان شرقی و دیگر نقاط کشورمان اشاره و اظهار کرد: ما همانطور که وقتی نیروهای انسانی ارزشمندمان را از دست میدهیم غمگین میشویم، برای از دست دادن صنایع و زیرساختهای اقتصادی استان و کشورمان هم ناراحت میشویم و باید همه تلاش خودمان را برای حفاظت و بازسازی این سرمایهها انجام دهیم.
وی با بیان اینکه حفظ امنیت و آرامش عمومی استان جزو اصلیترین اولویتهای مدیریت استان در این شرایط ویژه است، بر لزوم استفاده از زیرساختهای گمرکی و ترانزیتی استان برای پایداری اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: مدیران اقتصادی آذربایجان شرقی باید همه تلاش و تسهیلات لازم را برای استفاده از گمرکات استان و منطقه آزاد ارس جهت تامین کالاهای اساسی همانند دوران جنگ دوازده روزه انجام دهند.
سرمست تاکید کرد: بخش تولید آذربایجان شرقی بایستی با استفاده هدفمند و گسترده از اصول پدافند غیرعامل حفظ و صیانت شود و از ظرفیتهای انجمنهای تخصصی در این زمینه استفاده شود.
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت ارزیابی فوری خسارتهای وارد شده به صنایع در جریان حملات دشمن تأکید کرد و گفت: براساس هماهنگیهایی که با کانون کارشناسان رسمی انجام شده، واحدهای صنعتی که در جریان جنگ متحمل خسارت شدهاند باید فوراً ارزیابی خسارت شوند تا در اسرع وقت نسبت به جبران صدمات و خسارات توسط دستگاههای مسئول اقدام شود.
سرمست از مدیریت مناسب بازار شب عید از جمله تامین میوه و مایحتاج مرتبط قدردانی کرد و افزود: با اینکه آذربایجان شرقی چهارمین استان مسافرپذیر کشور در این ایام بوده و حدود ۴۰ درصد بر جمعیت استان افزوده شده، اما هیچ اختلال و مشکلی در تأمین آرد، گندم، مایحتاج اساسی و عمومی مردم پیش نیامده است و من از این جهت از تلاشهای شبانه روزی دستگاههای مسئول تشکر میکنم.
وی بر لزوم تأمین سوخت واحدهای تولیدی جهت تداوم تولید و تأمین معیشت مردم تأکید کرد و اظهار کرد: لازم است ضمن تامین گسترده مایحتاج عمومی و اساسی، فروشگاههای بزرگ عرضه محصولات کشاورزی و غذایی خدمات مضاعف ارائه کنند.