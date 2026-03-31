سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اعلام کرد؛

تمدید تمامی مهلت‌های قانونی مالیاتی/ مودیان هیچگونه نگرانی نداشته باشند

تمدید تمامی مهلت‌های قانونی مالیاتی/ مودیان هیچگونه نگرانی نداشته باشند
سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: تمامی مهلت‌های قانونی مالیاتی که انقضا دارد تمدید خواهد شد و مودیان در مهلت‌های قانونی می‌توانند تکالیف خود را انجام دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره امور مالیاتی استان، سیدطاها علوی با اعلام این خبر افزود: با توجه به شرایط اخیر، مهلت‌های قانونی شامل، اعتراض به تشخیص اوراق مالیاتی، اعتراض به آرای هیات‌های حل اختلاف، مهلت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، مهلت بارگذاری لیست حقوق، مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیک و نظایر این خواهد بود.

وی تصریح کرد: مهلت ارسال دفاتر تجاری الکترونیکی نیز که قبلاً تا ۲۰ اسفند ماه بود با توجه به شرایط کشور تمدید شده‌است و مهلت جدید متعاقباً اعلام خواهد شد و مودیان هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

با بیان اینکه همه این موارد تا زمان عادی شدن شرایط کشور برای مودیان مالیاتی تمدید می‌شود، خاطرنشان کرد: تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ مودیان که در خرداد ۱۴۰۵ است اما این مهلت تا نیمه اول سال، شهریور ماه سال آینده تمدید خواهد شد.

