رسالت تأمین غذای مردم کمتر از رسالت رزمندگان نیست

به گزارش ایلنا شهرام شفیعی در جریان بازدید از فعالیت‌های معاونت بهبود تولیدات گیاهی، بر اهمیت تأمین امنیت غذایی و نقش کلیدی جهادگران کشاورزی تأکید کرد.

وی در این بازدید ضمن استماع گزارش‌های مدیران درباره وضعیت مزارع محصولات استراتژیک، از کارکنان این معاونت خواست تا با الهام از فرهنگ جهادی دوران دفاع مقدس، در انجام وظایف محوله کوتاهی نکنند.

وی گفت: امروز همکاران ما در کنار مجاهدت‌های رزمندگان اسلام و در جبهه‌ای دیگر، یعنی جنگ اقتصادی بوده و نیازمند همان تعهد و ایثارگری هستیم که رزمندگان ما در میدان نبرد از خود نشان داده و می‌دهند. تأمین امنیت غذایی، رکن اصلی استقلال و قدرت ملی است و نباید از اهداف تعیین‌شده در این زمینه غافل شویم.

شفیعی حضور میدانی و مستمر مدیران و کارشناسان در مزارع و باغات را برای نظارت بر عملیات کاشت بهاره و تکمیل صحیح عملیات داشت محصولات پاییزه ضروری دانست و بر اهمیت تغذیه شیمیایی مزارع غلات تأکید کرد.

وی افزود: در این فصل حساس، برنامه ملی کنترل و مبارزه با آفات و بیماری‌ها نظیر موش، ملخ، سن گندم، زنگ زرد و شته روسی باید با جدیت اجرا شود. هیچ‌گونه غفلتی نباید زنجیره تولید را مختل کند.

شفیعی بر اهمیت و ضرورت حضور مستمر و موثر همکاران در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف تأکید و تصریح کرد: این حضور باید به صورت فعال و پیوسته باشد تا نظارت کامل بر عملیات زراعی و باغی در مراحل مختلف انجام شده و مشکلات و چالش‌های موجود به سرعت شناسایی و برطرف شوند.

وی افزود: حضور میدانی مستمر، نقش کلیدی در کنترل هر چه بهتر فعالیت‌های کشاورزی، ارتقاء کیفیت تولیدات، اجرای صحیح برنامه‌های داشت و کاشت، و مبارزه با آفات و بیماری‌ها ایفا می‌کند. این حضور همچنین باعث افزایش اعتماد و هماهنگی بین مدیران، کارشناسان و کشاورزان می‌شود و در نتیجه، عملکرد کلی بخش کشاورزی استان را به سمت اهداف تعیین‌شده سوق می‌دهد. با تداوم و تاثیرگذاری این روند، می‌توان انتظار داشت که استان در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی کشور نقش برجسته‌تری ایفا کند.

