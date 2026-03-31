تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی ارس ضمن حضور در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی این منطقه، از نزدیک روند فعالیت این واحدها را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدیدها با مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در بخش تولید قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ پویایی تولید در این منطقه اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در منطقه آزاد ارس با تلاش فعالان اقتصادی و حمایت‌های انجام شده، فعالیت خود را به صورت مستمر ادامه می‌دهند و روند تولید در این منطقه پایدار است.

