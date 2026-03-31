حملهی دشمن آمریکایی و صهیونی به چند شهر خوزستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از وقوع چند حادثه در بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ در بازه زمانی ساعت یک تا دو خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز در گفتوگویی رسانهای در توضیح این حملات تجاوزکارانه اظهار کرد: یک مورد اصابت پرتابه، همراه با انفجار در شهرستان رامشیر گزارش شد که خوشبختانه تلفات جانی و مجروحیتی در پی نداشت.
وی افزود: همچنین یک پرتابه به انبار سیلوی ورودی شهر سوسنگرد اصابت کرد که این حادثه نیز بدون تلفات گزارش شده است.