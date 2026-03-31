مدیرکل مدیریت بحران البرز مطرح کرد:
تهدید البرز با ۷ حادثه طبیعی/شهروندان واحدهای مسکونی خود را به پوشش بیمه ساختمانی مجهز کنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در پی وقوع ۷ حادثه طبیعی شهروندان میتوانند در صورت آسیب دیدن منازل و وسایل خود با ثبت میزان خسارت از بیمه ساختمان خود استفاده کنند.
به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاحنژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به پوشش بیمهای حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی، از امکان جبران خسارت ناشی از ۷ نوع بحران محتمل در استان خبر داد و اظهار کرد: شهروندان برای دریافت خسارت باید حتماً بهموقع و از مسیر قانونی اقدام کنند.
محمدرضا فلاحنژاد با بیان اینکه استان البرز در معرض برخی حوادث طبیعی قرار دارد، گفت: زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه از جمله بحرانهایی هستند که احتمال وقوع آنها در البرز وجود دارد، اما سونامی یا دریالرزه به دلیل شرایط جغرافیایی، جزو مخاطرات این استان محسوب نمیشود.
وی افزود: در صورتی که هر یک از این ۷ حادثه طبیعی موجب خسارت به واحدهای مسکونی شود، مالکان منازلی که دارای انشعاب برق مجاز هستند، باید برای اعلام خسارت به یکی از سه مرجع دهیاری، بخشداری یا بنیاد مسکن منطقه مراجعه کرده و مکاتبه رسمی خود را ثبت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: این مکاتبات پس از طی مسیر اداری و تأیید فرمانداری و دستگاههای ذیربط، به ادارهکل مدیریت بحران استان ارسال میشود و ما اطلاعات را در سامانه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بارگذاری میکنیم. پس از آن، کارشناسان مربوطه از ساختمان بازدید کرده، میزان خسارت را ارزیابی میکنند و در نهایت، خسارت از سوی صندوق بیمه به آسیبدیدگان پرداخت میشود.
فلاحنژاد با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی در این حوزه گفت: متأسفانه بسیاری از مردم از این موضوع اطلاع ندارند. خانوادهها باید بدانند بدون ثبت درخواست و اعلام خسارت، امکان جبران وجود نخواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک نوع خسارات اشاره کرد و گفت: اگر خسارتهای واردشده ناشی از حوادثی مانند نوسان برق، انفجار گاز یا مشکلات مربوط به آب و سایر خدمات شهری باشد، این موارد مشمول صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نمیشود و مسئولیت جبران خسارت بر عهده شرکتهای خدماترسان آب، برق و گاز خواهد بود که پس از بررسی و کارشناسی، موظف به پرداخت خسارت هستند.
فلاحنژاد در پایان خاطرنشان کرد: ضعف اصلی در این حوزه، کمبود اطلاعرسانی بوده است و لازم است مردم با سازوکارهای دریافت خسارت آشنا شوند تا در زمان بروز حادثه، حقوق آنها تضییع نشود.