به گزارش ایلنا از البرز در بیانیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان، آمده است:

«در شرایط حساس کنونی و با توجه به الزامات اطلاع‌رسانی در وضعیت جنگی و بحران، به آگاهی می‌رساند انتشار هرگونه اخبار مرتبط با موضوعاتی نظیر شهادت پرسنل سپاه و بسیجیان عزیز، دستگیری عوامل دشمن، انهدام پهپادها و تجهیزات متخاصم و نیز عملیات‌های نظامی و امنیتی، صرفاً از طریق روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز انجام خواهد شد.

لذا از عموم مردم عزیز، فعالان رسانه‌ای، مدیران کانال‌ها و گروه‌های محلی انتظار می‌رود با رعایت اصول حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، از هرگونه گمانه‌زنی، بازنشر اخبار تأییدنشده و انتشار پیش‌دستانه اطلاعات پیش از اعلام رسمی جداً خودداری نمایند.

تأکید می‌گردد تنها مرجع معتبر برای دریافت، صحت‌سنجی و تأیید اخبار، کانال‌ها و بسترهای رسمی روابط عمومی سپاه استان، از جمله خبرگزاری بسیج استان البرز می‌باشد و هرگونه خبر خارج از این مجاری تا پیش از تأیید رسمی فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید نیست.

از مردم شریف استان درخواست می‌شود در صورت مواجهه با اخبار غیررسمی، ضمن حفظ آرامش، به اینگونه مطالب توجه نکرده و از بازنشر آن‌ها خودداری نمایند.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد مهم در حوزه مسائل جنگی و امنیتی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع از طریق مراجع رسمی به آگاهی مردم عزیز خواهد رسید.

همچنین به استحضار می‌رساند رزمندگان و بسیجیان سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز با روحیه‌ای جهادی و جان‌برکف، همواره در میدان حضور داشته و با چشمانی بیدار به‌صورت شبانه‌روزی حافظ امنیت استان هستند و تا آخرین قطره خون، جان‌فدای ملت بزرگ ایران و پاسدار خاک و ناموس این سرزمین خواهند بود.

از همراهی، هوشیاری و اعتماد مردم عزیز قدردانی نموده و بر استمرار خدمت صادقانه در مسیر حفظ امنیت و آرامش تأکید می‌گردد.»

