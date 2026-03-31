خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی سپاه البرز تاکید کرد:

ممنوعیت بازنشر اخبار تایید نشده جنگ و انتشار پیش‌دستانه اطلاعات امنیتی

کد خبر : 1767625
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز در بیانیه‌ای تاکید کرد که از هرگونه گمانه‌زنی، بازنشر اخبار تأییدنشده جنگ و انتشار پیش‌دستانه اطلاعات امنیتی، قبل از اعلام رسمی جداً خودداری شود.

به گزارش ایلنا از البرز در بیانیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان، آمده است:

«در شرایط حساس کنونی و با توجه به الزامات اطلاع‌رسانی در وضعیت جنگی و بحران، به آگاهی می‌رساند انتشار هرگونه اخبار مرتبط با موضوعاتی نظیر شهادت پرسنل سپاه و بسیجیان عزیز، دستگیری عوامل دشمن، انهدام پهپادها و تجهیزات متخاصم و نیز عملیات‌های نظامی و امنیتی، صرفاً از طریق روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز انجام خواهد شد.

لذا از عموم مردم عزیز، فعالان رسانه‌ای، مدیران کانال‌ها و گروه‌های محلی انتظار می‌رود با رعایت اصول حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، از هرگونه گمانه‌زنی، بازنشر اخبار تأییدنشده و انتشار پیش‌دستانه اطلاعات پیش از اعلام رسمی جداً خودداری نمایند.

تأکید می‌گردد تنها مرجع معتبر برای دریافت، صحت‌سنجی و تأیید اخبار، کانال‌ها و بسترهای رسمی روابط عمومی سپاه استان، از جمله خبرگزاری بسیج استان البرز می‌باشد و هرگونه خبر خارج از این مجاری تا پیش از تأیید رسمی فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید نیست.

از مردم شریف استان درخواست می‌شود در صورت مواجهه با اخبار غیررسمی، ضمن حفظ آرامش، به اینگونه مطالب توجه نکرده و از بازنشر آن‌ها خودداری نمایند.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد مهم در حوزه مسائل جنگی و امنیتی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع از طریق مراجع رسمی به آگاهی مردم عزیز خواهد رسید.

همچنین به استحضار می‌رساند رزمندگان و بسیجیان سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز با روحیه‌ای جهادی و جان‌برکف، همواره در میدان حضور داشته و با چشمانی بیدار به‌صورت شبانه‌روزی حافظ امنیت استان هستند و تا آخرین قطره خون، جان‌فدای ملت بزرگ ایران و پاسدار خاک و ناموس این سرزمین خواهند بود.

از همراهی، هوشیاری و اعتماد مردم عزیز قدردانی نموده و بر استمرار خدمت صادقانه در مسیر حفظ امنیت و آرامش تأکید می‌گردد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار