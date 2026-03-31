روابط عمومی سپاه البرز تاکید کرد:
ممنوعیت بازنشر اخبار تایید نشده جنگ و انتشار پیشدستانه اطلاعات امنیتی
روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز در بیانیهای تاکید کرد که از هرگونه گمانهزنی، بازنشر اخبار تأییدنشده جنگ و انتشار پیشدستانه اطلاعات امنیتی، قبل از اعلام رسمی جداً خودداری شود.
به گزارش ایلنا از البرز در بیانیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان، آمده است:
«در شرایط حساس کنونی و با توجه به الزامات اطلاعرسانی در وضعیت جنگی و بحران، به آگاهی میرساند انتشار هرگونه اخبار مرتبط با موضوعاتی نظیر شهادت پرسنل سپاه و بسیجیان عزیز، دستگیری عوامل دشمن، انهدام پهپادها و تجهیزات متخاصم و نیز عملیاتهای نظامی و امنیتی، صرفاً از طریق روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز انجام خواهد شد.
لذا از عموم مردم عزیز، فعالان رسانهای، مدیران کانالها و گروههای محلی انتظار میرود با رعایت اصول حرفهای و مسئولیت اجتماعی، از هرگونه گمانهزنی، بازنشر اخبار تأییدنشده و انتشار پیشدستانه اطلاعات پیش از اعلام رسمی جداً خودداری نمایند.
تأکید میگردد تنها مرجع معتبر برای دریافت، صحتسنجی و تأیید اخبار، کانالها و بسترهای رسمی روابط عمومی سپاه استان، از جمله خبرگزاری بسیج استان البرز میباشد و هرگونه خبر خارج از این مجاری تا پیش از تأیید رسمی فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید نیست.
از مردم شریف استان درخواست میشود در صورت مواجهه با اخبار غیررسمی، ضمن حفظ آرامش، به اینگونه مطالب توجه نکرده و از بازنشر آنها خودداری نمایند.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد مهم در حوزه مسائل جنگی و امنیتی، اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع از طریق مراجع رسمی به آگاهی مردم عزیز خواهد رسید.
همچنین به استحضار میرساند رزمندگان و بسیجیان سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز با روحیهای جهادی و جانبرکف، همواره در میدان حضور داشته و با چشمانی بیدار بهصورت شبانهروزی حافظ امنیت استان هستند و تا آخرین قطره خون، جانفدای ملت بزرگ ایران و پاسدار خاک و ناموس این سرزمین خواهند بود.
از همراهی، هوشیاری و اعتماد مردم عزیز قدردانی نموده و بر استمرار خدمت صادقانه در مسیر حفظ امنیت و آرامش تأکید میگردد.»