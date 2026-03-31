به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور در بازدید از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای و راهداری و حمل نقل جاده‌ای دانسفهان در بوئین‌زهرا، از زحمات بی‌دریغ راهداران و امدادگران هلال احمر این شهر قدردانی کرد.

احمدپور در این بازدید با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم در تعطیلات نوروزی گفت: راهداران و امدادگران هلال احمر با تلاش مضاعف و در شرایط سخت، امنیت و آسایش مسافران را فراهم می ‌کنند و این تلاش‌ها قابل تقدیر و ستایش است و ما قدردان زحمات آن‌ها هستیم.

وی افزود: در استان امکانات و منابع لازم برای پشتیبانی از این عزیزان فراهم شده تا بتوانند با اطمینان خاطر خدمات لازم را به مردم ارائه کنند و بر این باوریم که خدمت به مردم، به ویژه در ایام تعطیلات، یک وظیفه و افتخار است.

احمدپور در پایان بر لزوم آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های امدادی شد.

در این بازدید گزارشی از مسئول پایگاه ارائه شد.