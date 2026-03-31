حمله موشکی به کارگران شرکت سامانه گرمسیری قصرشیرین/یک کارگر شهید و هشت نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی افزود: تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام و مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: آمریکا و اسرائیل پیش از این و طی روزهای اخیر نیز چندین مکان غیرنظامی از جمله روز جمعه در شهرستان کنگاور و مرکز استان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۲۰ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و ۵۶ نفر نیز زخمی شدند.

