مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد؛
بازدید 247 هزار نفر از جاذبههای میراثفرهنگی و گردشگری استان مرکزی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: از 25 اسفند ماه سال گذشته تا 10 فروردین ماه سال جاری 247 هزار نفر از جاذبههای میراثفرهنگی و گردشگری این استان بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، حسین محمودی افزود: اماکن شاخصی که گردشگران حاضر در استان مرکزی از آن بازدید کردند شامل بازار تاریخی اراک، بقاع متبرکه، غار نخجیر دلیجان و همچنین سراب عباسآباد شازند بوده است.
وی به اسکان گردشگران اشاره کرده و ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی 38 هزار و 650 نفر نیز در اقامتگاههای رسمی و غیررسمی استان مرکزی شامل هتلها، مسافرخانهها و خانههای بومگردی استان اسکان یافتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار داشت: بیشترین بازدیدها مربوط به مسافرانی از استانهای مرکزی، تهران، البرز، آذربایجانهای غربی و شرقی و همچنین استانهای جنوبی بوده است.
محمودی به شهرستانهایی که بیشترین بازدید گردشگران از آنها انجام شده است اشاره داشته و تصریح کرد: بیشترین بازدید در استان مرکزی به ترتیب از شهرستانهای اراک، محلات، دلیجان و سپس ساوه انجام شده است.
به تعداد آثار میراثفرهنگی شناسایی شده استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: بیش از 2000 اثر تاریخی، سیاحتی، مذهبی و فرهنگی در استان شناسایی شده که 898 اثر آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.