شناسایی و توقف ۲۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی هرمزگان در تعطیلات نوروز

شناسایی و توقف ۲۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی هرمزگان در تعطیلات نوروز
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان هرمزگان از شناسایی و توقف بیست مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در استان طی ایام نوروز خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  حامدشکوهی مدیر امور اراضی این سازمان، با بیان این خبر گفت: با توجه به  ایام تعطیلات نوروزی و احتمال فعالیت افراد متخلف در حوزه ساخت و ساز های غیر مجاز،  در پی گشت های مستمر یگان حفاظت اراضی کشاورزی ، بیست مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان شناسایی شد.

وی افزود:  در ده روز ابتدای سال جدید تعداد بیست مورد تغییر کاربری شناسایی شده که این تغییر کاربری ها عمدتا پی کنی، پی ریزی و دیوارکشی بوده اند و صدور اخطاریه در تمام موارد اتفاق افتاده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: پایش مستمر اراضی کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف احتمالی برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش دهند.

انتهای پیام/
