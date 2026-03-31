شناسایی و توقف ۲۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی هرمزگان در تعطیلات نوروز
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان هرمزگان از شناسایی و توقف بیست مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در استان طی ایام نوروز خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حامدشکوهی مدیر امور اراضی این سازمان، با بیان این خبر گفت: با توجه به ایام تعطیلات نوروزی و احتمال فعالیت افراد متخلف در حوزه ساخت و ساز های غیر مجاز، در پی گشت های مستمر یگان حفاظت اراضی کشاورزی ، بیست مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان شناسایی شد.
وی افزود: در ده روز ابتدای سال جدید تعداد بیست مورد تغییر کاربری شناسایی شده که این تغییر کاربری ها عمدتا پی کنی، پی ریزی و دیوارکشی بوده اند و صدور اخطاریه در تمام موارد اتفاق افتاده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: پایش مستمر اراضی کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف احتمالی برابر مقررات برخورد خواهد شد.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش دهند.