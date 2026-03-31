زنگ خطر آفت سرخرطومی حنایی خرما با آغاز فصل گرما در هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، الهام اسدپور با اشاره به برنامه‌های کنترل این آفت اظهار داشت : یکی از مهم‌ترین اقدامات در مدیریت آفات نخیلات، پایش و ردیابی مستمر ، به‌ویژه برای شناسایی سریع کانون‌های احتمالی آلودگی به سرخرطومی حنایی خرما است تا اقدامات لازم برای کنترل آن در اسرع وقت انجام شود.

وی افزود: جلوگیری از انتقال پاجوش‌های آلوده از مهم‌ترین راهکارها برای جلوگیری از گسترش آفات، به‌خصوص انتقال ناخواسته سرخرطومی حنایی خرما به مناطق جدید است و در این زمینه نظارت‌ها و کنترل‌های لازم انجام می شود .

اسدپور با تاکید بر آموزش و مشاوره فنی به بهره برداران گفت: برگزاری کلاس‌های ترویجی برای نخل‌داران و کارشناسان محلی با هدف آشنایی بیشتر با روش‌های شناسایی و مدیریت آفت، به‌ویژه روش‌های تشخیص اولیه و اقدامات کنترلی سرخرطومی حنایی خرما در دستور کار قرار دارد و توسط کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بطور مستمر انجام می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان‌ یادآور شد: در صورت مشاهده آلودگی در باغات، تیمار مناسب نخیلات آلوده به‌ویژه در برابر سرخرطومی حنایی خرما مطابق دستورالعمل‌های فنی و استاندارد انجام می‌شود تا از گسترش آفت جلوگیری شود.

وی بر همکاری باغداران و بهره‌برداران با کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: مشارکت فعال نخلداران در اجرای توصیه‌های فنی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری و کنترل سرخرطومی حنایی خرما نقش مهمی در حفظ و صیانت از نخیلات و تولید محصول خواهد داشت.

