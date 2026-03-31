زنگ خطر آفت سرخرطومی حنایی خرما با آغاز فصل گرما در هرمزگان
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به خطر جدی آفت قرنطینهای سرخرطومی حنایی خرما با شروع فصل گرما ، بر آگاهی باغداران و ضرورت تشدید اقدامات مدیریتی برای کنترل و جلوگیری از گسترش این آفات نخلستان های استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، الهام اسدپور با اشاره به برنامههای کنترل این آفت اظهار داشت : یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت آفات نخیلات، پایش و ردیابی مستمر ، بهویژه برای شناسایی سریع کانونهای احتمالی آلودگی به سرخرطومی حنایی خرما است تا اقدامات لازم برای کنترل آن در اسرع وقت انجام شود.
وی افزود: جلوگیری از انتقال پاجوشهای آلوده از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از گسترش آفات، بهخصوص انتقال ناخواسته سرخرطومی حنایی خرما به مناطق جدید است و در این زمینه نظارتها و کنترلهای لازم انجام می شود .
اسدپور با تاکید بر آموزش و مشاوره فنی به بهره برداران گفت: برگزاری کلاسهای ترویجی برای نخلداران و کارشناسان محلی با هدف آشنایی بیشتر با روشهای شناسایی و مدیریت آفت، بهویژه روشهای تشخیص اولیه و اقدامات کنترلی سرخرطومی حنایی خرما در دستور کار قرار دارد و توسط کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بطور مستمر انجام می شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: در صورت مشاهده آلودگی در باغات، تیمار مناسب نخیلات آلوده بهویژه در برابر سرخرطومی حنایی خرما مطابق دستورالعملهای فنی و استاندارد انجام میشود تا از گسترش آفت جلوگیری شود.
وی بر همکاری باغداران و بهرهبرداران با کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: مشارکت فعال نخلداران در اجرای توصیههای فنی، بهویژه در زمینه پیشگیری و کنترل سرخرطومی حنایی خرما نقش مهمی در حفظ و صیانت از نخیلات و تولید محصول خواهد داشت.