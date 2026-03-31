به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام در راستای توسعه ارتباطات دیجیتال و ارتقای بهره‌وری واحدهای اقتصادی صورت گرفته است. فعالان اقتصادی با استفاده از اینترنت بین‌المللی می‌توانند امور اداری، مکاتبات، فعالیت‌های تجارت الکترونیک و حضور مؤثرتری در فضای مجازی داشته باشند که این امر نقش مهمی در تسریع فرآیندها، کاهش بروکراسی و افزایش کیفیت خدمات ایفا خواهد کرد.

مجرب افزود: ایجاد این زیرساخت، گامی اساسی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از تولید و توسعه اقتصاد دیجیتال در استان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری واحدها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.

وی از تمامی واحدهای اقتصادی استان خواست تا در صورت نیاز به اینترنت و خدمات مرتبط، با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس واقع در خیابان چهل مقام، واحد حراست، درخواست خود را ثبت کنند.

مدیرکل صمت فارس تاکید کرد: استفاده از این خدمات مطابق با قوانین و ضوابط فضای مجازی خواهد بود.

مجرب در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این اقدامات، شاهد رونق چشمگیر در عملکرد واحدهای اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت استان باشیم.

