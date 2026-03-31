اهداف حملات بامداد سهشنبه دشمن به اصفهان نظامی بود
معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: ساعاتی پیش صدای انفجارهایی در چند نقطه اصفهان شنیده شد که بررسیهای اولیه از نظامی بودن اهداف مورد حمله قرار گرفته خبر میدهد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز سهشنبه افزود: هنوز اطلاعاتی از میزان خسارت و یا تعداد شهدا و مجروحان حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی در دسترس نیست.
وی در پایان از مردم اصفهان درخواست کرد تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کنند تا از ترکش و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.