خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهداف حملات بامداد سه‌شنبه دشمن به اصفهان نظامی بود

اهداف حملات بامداد سه‌شنبه دشمن به اصفهان نظامی بود
کد خبر : 1767563
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: ساعاتی پیش صدای انفجارهایی در چند نقطه اصفهان شنیده شد که بررسی‌های اولیه از نظامی بودن اهداف مورد حمله قرار گرفته خبر می‌دهد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز سه‌شنبه  افزود: هنوز اطلاعاتی از میزان خسارت و یا تعداد شهدا و مجروحان حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی در دسترس نیست.

وی در پایان از مردم اصفهان درخواست کرد تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کنند تا از ترکش‌ و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار