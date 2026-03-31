به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز سه‌شنبه افزود: هنوز اطلاعاتی از میزان خسارت و یا تعداد شهدا و مجروحان حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی در دسترس نیست.

وی در پایان از مردم اصفهان درخواست کرد تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کنند تا از ترکش‌ و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/