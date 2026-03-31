۸۳۷ هزار تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری ثبت شد

رییس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری از ثبت ۸۳۷ هزار و ۱۹۳ تردد خودرو در بازه طرح نوروزی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لاله اشرفی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ لغایت ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، مجموع ترددهای ثبت‌شده توسط سامانه‌های ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان به ۸۳۷ هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو رسید.

وی افزود: از این میزان، ۴۴۰ هزار و ۹۹۵ دستگاه خودرو ورودی به استان و ۳۹۶ هزار و ۱۹۸ دستگاه خودرو نیز خروجی از استان ثبت شده است.

اشرفی با اشاره به تحلیل آماری این دوره نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیان کرد: آمارها نشان‌دهنده کاهش ۲۹ درصدی در ترددهای ورودی و کاهش ۴۰ درصدی در ترددهای خروجی خودروها است.

وی در پایان از تمامی همکاران راهداری، نیروهای پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادرسان که در این ایام در راستای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی تلاش کردند، قدردانی کرد.

 

