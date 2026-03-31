اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد:
تداوم آموزش مجازی تا پایان فروردین
اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: با ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، آموزش دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا ۳۱ فروردین مجازی است.
به گزارش ایلنا از رشت، اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: با ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، کلاسهای درس دانشآموزان در تمامی مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار خواهد شد و در خصوص نحوه برگزاری کلاسها در اردیبهشت، اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین امتحانات دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم از ۹ خرداد آغاز خواهد شد و معلمان مدارس فرصت دارند تا پیش از شروع امتحانات، تدریس کتابهای درسی را تکمیل کنند.
بر همین اساس، معلمان دوره ابتدایی هم موظفند ثبت نمرات ارزشیابیهای توصیفی را از ۹ خرداد آغاز کنند.
زمان برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم هم اطلاع رسانی خواهد شد.