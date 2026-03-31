در مدت یک ماه جنگ تحمیلی:

صادرات بیش از ۴ هزار تن فرآورده خام دامی با نظارت بهداشتی دامپزشکی گیلان

صادرات بیش از ۴ هزار تن فرآورده خام دامی با نظارت بهداشتی دامپزشکی گیلان
مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، ۴ هزار تن فرآورده خام دامی با صدور بیش از هزار فقره گواهی بهداشتی بین المللی از مرز‌های گیلان صادر شد.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی بابایی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، بیش از ۴ هزار تن انواع فرآورده‌های خام دامی شامل خوراک ماهی، ماهی خوراکی تازه و منجمد، ماهی زنده و فرآورده‌های لبنی تحت نظارت دامپزشکی استان و با صدور هزار و ۸۳ فقره گواهی بهداشتی- قرنطنیه‌ای بین المللی در مدت یک ماه، از مرز‌های گیلان به کشور‌های مختلف صادر شده است.

وی افزود: با وجود شرایط خاص کشور، اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی گیلان با حضور مستمر در واحد‌های تولید، توزیع، نگهداری، بسته بندی و فرآوری، کار کنترل و بازرسی بهداشتی و صدور مجوز‌های لازم را بدون وقفه انجام می‌دهند تا واحد‌های تولیدی و صادراتی استان به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: همچنین در این مدت، ۷۴ میلیون و ۹۱۹ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی شامل نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، گوشت تازه و منجمد از بنادر و مرز‌های گیلان به کشور وارد شده است. 

هادی بابایی افزود: تلاش شبانه‌روزی همکاران دامپزشکی در حوزه قرنطینه، با هدف تسهیل امور مربوط به صادارات، واردات و ترانزیت، با رعایت کامل ضوابط و معیار‌های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، ضامن ایمنی غذایی، سلامت جامعه و اعتمادبخش تولیدکنندگان در شرایط کنونی است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
