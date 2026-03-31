صادرات بیش از ۴ هزار تن فرآورده خام دامی با نظارت بهداشتی دامپزشکی گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، هادی بابایی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، بیش از ۴ هزار تن انواع فرآورده‌های خام دامی شامل خوراک ماهی، ماهی خوراکی تازه و منجمد، ماهی زنده و فرآورده‌های لبنی تحت نظارت دامپزشکی استان و با صدور هزار و ۸۳ فقره گواهی بهداشتی- قرنطنیه‌ای بین المللی در مدت یک ماه، از مرز‌های گیلان به کشور‌های مختلف صادر شده است.

وی افزود: با وجود شرایط خاص کشور، اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی گیلان با حضور مستمر در واحد‌های تولید، توزیع، نگهداری، بسته بندی و فرآوری، کار کنترل و بازرسی بهداشتی و صدور مجوز‌های لازم را بدون وقفه انجام می‌دهند تا واحد‌های تولیدی و صادراتی استان به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: همچنین در این مدت، ۷۴ میلیون و ۹۱۹ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی شامل نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، گوشت تازه و منجمد از بنادر و مرز‌های گیلان به کشور وارد شده است.

هادی بابایی افزود: تلاش شبانه‌روزی همکاران دامپزشکی در حوزه قرنطینه، با هدف تسهیل امور مربوط به صادارات، واردات و ترانزیت، با رعایت کامل ضوابط و معیار‌های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، ضامن ایمنی غذایی، سلامت جامعه و اعتمادبخش تولیدکنندگان در شرایط کنونی است.

