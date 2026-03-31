نماینده ولی فقیه در گلستان:
توسعه استان گلستان در اولویت اصلی نمایندگان مجلس باشد
نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: توسعه استان گلستان در اولویت اصلی نمایندگان مجلس باشد وبرای من شهر خاصی مهم نیست، فقط توسعه استان مهم است.
به گزارش ایلنا از گلستان، آیتالله سید کاظم نورمفیدی در دیدار مجمع نمایندگان استان با ایشان، ضمن اشاره به سابقه خباثت و زورگویی آمریکا در دنیا و تلاش آن برای گرفتن سرمایههای کشورها تاکید کرد که پیروزی از آنِ ایران است.
وی با بیان اینکه مخالفتهای آمریکا مبنای درستی ندارد و تنها با هدف “گرفتن سرمایههای کشورها” صورت میگیرد، به موضوعاتی چون برنامه هستهای و نفت اشاره کرد و گفت: الان هم میگویند اقتصاد آمریکا در درست صهیونیستهاست و ترامپ هم در این جو گرفتار شده است.
آیتالله نورمفیدی با استناد به آیات قرآن کریم، وعده “نصرت الهی” را برای کسانی دانست که در راه خدا قدم برمیدارند و اطمینان داد که “خدا کمک میکند کسانی را که در راه خدا قدم برمیدارند.
وی با اشاره به وضعیت کنونی، اظهار داشت: “عقلای دنیا هم اکنون اعتراف میکنند که پیروز میدان ایران است.
امام جمعه گرگان ضمن تقدیر از “مردم شریف” استان که “یک ماه است در میدان هستند”، بر ضرورت “شناخت شرایط کشور” و حرکت با “همدلی و انسجام” تاکید کرد.
وی گفت: مسائل توسعه استان گلستان را اولویت اصلی دانست و گفت: در مسائل استان اگر همه با هم هماهنگ باشید و اختلاف نظر نداشته باشید قطعا در توسعه استان موثر است.
وی با بیان حساسیت خود نسبت به توسعه استان، اعلام کرد که برای من شهر خاصی مهم نیست، فقط توسعه استان مهم است نه مرکز استان.
آیتالله نورمفیدی در پایان، همه را به “کمک برای توسعه استان در کنار هم” فراخواند.