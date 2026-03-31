معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:

7 شهید و 7 مجروح؛ افزایش شمار شهدا و مجروحان حمله دشمن به شهرستان محلات
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: شمار شهدای ساعاتی پیش حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی در شهرستان محلات از 3 نفر به 7 نفر افزایش یافت. تعداد مجروحان نیز از 4 نفر به 7 نفر افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در حمله حدود 2 ساعت گذشته دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شهرستان محلات، 4 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و به 4 واحد مسکونی نیز تا 50 درصد خسارت وارد شده است.

