بیعت مسیحیان اصفهان با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا از اصفهان، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید وطن آوانس سیمونیان، اولین و تنها شهید مسیحی کشورمان در جنگ رمضان، همراه با بیعت جامعه مسیحیان استان اصفهان با سومین رهبر انقلاب اسلامی، شامگاه دوشنبه در اصفهان برگزار شد.

این مراسم که با حضور جمع کثیری از مردم ولایت‌مدار و قدرشناس اصفهان، اعم از مسلمان و مسیحی، همراه بود، جلوه‌ای دیگر از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.

پیکر مطهر این شهید پس از برگزاری آیین ویژه مسیحیان، با شکوه فراوان در فضایی آکنده از عطر ایثار و شهادت، توسط مردم تشییع شد.

این مراسم در خیابان حکیم نظامی، جنب دانشگاه هنر، حدفاصل خیابان شهید قندی و کوچه کلیسای وانک، برگزار شد و یاد و خاطره این دلیرمرد را در دل‌ها زنده نگاه داشت.

در این مراسم، هم‌وطنان مسیحی، با اقتدا به سیره اولیای الهی و درس آزادگی از مکتب عاشورا، بار دیگر پیمان ناگسستنی خود را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رهبری خردمندانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تجدید خواهند کرد.

شهید آوانس سیمونیان، نه تنها اولین شهید مسیحی جنگ رمضان است، بلکه نمادی از بصیرت، شجاعت و وفاداری اقلیت‌های دینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

این رویداد تلخ و شیرین، یادآور آن است که ملت ایران، با هر دین و مذهبی، در برابر استکبار جهانی و دشمنان قسم‌خورده ایستاده‌اند و در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند.

انتهای پیام/