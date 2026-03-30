تصادف زنجیره‌ای ۳۰ خودرو در آزادراه قزوین-زنجان

تصادف زنجیره‌ای ۳۰ خودرو در آزادراه قزوین-زنجان
رئیس پلیس راه استان قزوین از تصادف زنجیره‌ای 30 خودرو در کلیومتر 14 آزادراه قزوین-زنجان و مصدومیت 12 نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی درباره این سانحه جاده‌ای گفت: بی‌توجهی به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و سرعت غیرمجاز موجب بروز سانحه و تصادف زنجیره‌ای در محور آزاد راه زنجان به قزوین شد.

وی افزود: در ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه عصر دوشنبه به دنبال بارش رگباری که به مدت پنج دقیقه ادامه داشت، در کیلومتر ۱۴ آزادراه قزوین به زنجان در باند جنوبی به سمت تهران حدود ۳۰ دستگاه خودرو با هم برخورد کردند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه این سانحه به دلیل تخطی از رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان خودروها در جاده لغزنده رخ داد، گفت: در این سانحه که در جاده لغزنده رخ داد، تعداد ۱۲ نفر مجروح شدند که خوشبختانه بیشتر آنها به صورت سرپایی توسط امدادگران اورژانس مداوا شدند.

وی ادامه داد: علت تامه تصادف تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده اعلام شده است. به رانندگان اکیداً توصیه می‌شود در زمان بارش باران با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی از خودروی جلویی را حتما رعایت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
