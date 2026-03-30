آیین تشییع پیکر سردار شهید تنگسیری فردا سه شنبه در بندرعباس برگزار می شود
استانداری هرمزگان اعلام کرد: آیین تشییع پیکر پاسدار شهید علیرضا تنگسیری فردا، سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم شهیدپرور بندرعباس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام استانداری هرمزگان، پیکر مطهر سردار پاسدار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعت ۸:۳۰ دقیقه فردا سهشنبه ۱۱ فروردین در بندرعباس تشییع میشود.
رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، فرمانده نیروی دریایی ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، فرمانده کل نیروی انتظامی و وزیر امور خارجه با شهادت سردار تنگسیری را با صدور پیام های جداگانه ای شهادت سردار تنگسیری را تسلیت گفتند.